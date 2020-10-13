Вирусолог предложил оставить учеников на удалёнке до улучшения ситуации

https://static.news.ru/photo/02f20656-0df5-11eb-9424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Учащимся старших классов московских школ стоит продолжать обучаться в удалённом формате, пока не будет отмечен устойчивый прогресс в борьбе с новой волной заражаемости коронавирусом, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Он подчеркнул, что желательно оставить старшеклассников на домашнем обучении «как минимум до устойчивого снижения количества ежедневных случаев».

Мера действительно поможет, хотя, конечно, тут всё зависит от того, насколько старшеклассники будут воздерживаться от контактов. Потому что ни для кого не секрет, что даже во время первой волны у нас как раз старшеклассники продолжали активно общаться, встречаться, ездить потусоваться, — сказал специалист РИА Новости.

Он отметил, что в любом случае ограничение общения подростков в стенах школы уже будет действенной мерой, которая в то же время меньше других ударяет по экономике, так как родителям не обязательно сидеть дома с школьниками старше шестого класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы перевели учащихся 6–11-х классов столичных школ на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.