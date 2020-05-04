Вирусолог перечислил меры после ослабления режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5afb29da-8dfe-11ea-b20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничительные меры, даже после ослабления режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса, необходимо сохранить для пожилых людей. Такого мнения придерживается вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что жёсткие запреты для этой категории людей не нужны.

Выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, — цитирует НСН Альтштейна.

По его словам, послабления будут и для молодых людей, но рекомендация носить защитную маску, вероятнее всего, сохранится. Вирусолог добавил, что правила для магазинов, кафе и ресторанов также изменят.

Альтштейн считает, что вторую волну коронавируса можно ожидать осенью. Но она, предположил эксперт, окажется слабее из-за ослабленности вируса. Кроме того, часть населения будет иметь антитела к COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введённые ограничения в целях недопущения распространения коронавируса могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдена вакцина или лекарство.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.