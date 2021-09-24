Вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса в РФ

Вероятность новой волны коронавируса в Россию высока, причём можно ждать появления очередных штаммов инфекции, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев. По его словам, в случае новой волны наименьший подъём заболеваемости должен быть в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку в городах большое количество переболевших и вакцинированных, сообщает радио Sputnik.

По динамике заболеваемости понять, идёт ли настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты — в университеты, — подчеркнул Скулачев.

Он добавил, что на распространение коронавируса влияет прохладная осенняя погода, из-за которой люди реже выходят на улицу и меньше проветривают помещения.

Вирусолог отметил, что в большей степени новая волна коронавируса затронет регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, поскольку там «серьёзной эпидемии не было».

Ранее стало известно, что оснований для введения нового локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что также не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится.