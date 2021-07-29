Вирусолог оценил организацию вакцинации в России

Вирусолог Евгений Тимаков оценил организацию вакцинации от коронавируса в России. Специалист заметил, что всё было сделано грамотно — приоритет отдавался группам риска — однако сами россияне не воспользовались возможностью, пишет РИА Новости.

В целом организация вакцинации (в России) была правильной... В принципе сделано всё грамотно, но люди не воспользовались возможностью, — сказал специалист.

Он пояснил, что приоритет отдавался пожилым людям и тем, кто может заразиться на работе. Часть, по словам Тимакова, проявила сознательность и привилась, а часть решила, что им это не нужно. Во многом такому решению поспособствовала мнимая стабилизация эпидпроцесса. Таким образом, население оказалось без должной защиты в третью волну пандемии.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса. По словам эксперта, такими критериями в первую очередь будут прекращение смертей от COVID-19 и преобладание числа выздоравливающих людей.