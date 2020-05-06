Вирусолог объяснил специфику развития COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/e76ae85e-8f59-11ea-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус в России развивается по необычному сценарию. Как заявил академик РАН вирусолог Феликс Ершов, это не китайский и не итальянский путь. При снятии ограничений нужно учитывать специфику российского варианта пандемии COVID-19.

Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей, — отметил он в интервью НСН.

По словам специалиста, у жителей других регионов отсутствует чувство опасности, ведь Москва, где заражённых большинство, от них очень далеко. Ершов считает, что отмену ограничений стоит начинать с российской столицы, после чего другие российские регионы смогут перенять опыт столицы.

По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией, — подытожил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране может начаться вторая волна заболеваемости COVID-19, если не будет создан популяционный иммунитет, писал NEWS.ru.