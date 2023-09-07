Вирусолог объяснил, как птичий грипп может обернуться катастрофой для людей Вирусолог Чепурнов: мутации птичьего гриппа могут привести к катастрофе

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Эпидемиологам важно отслеживать, чтобы среди людей не распространился штамм вируса птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку, заявил в комментарии Lenta.ru руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Обнаруженные ранее мутации, которые позволяют млекопитающим передавать вирус друг другу представляют серьезную опасность для человечества, считает эксперт.

Поэтому сегодня необходимо не только вовремя локализовывать случаи птичьего гриппа, которые встречаются в хозяйствах, но и отслеживать появление варианта птичьего гриппа, который может не от птицы заражать человека, а приобрести способность переходить от человека к человеку. Тогда это будет катастрофа, — заявил Чепурнов.

Ранее группа китайских и британских ученых выяснила, что мыши и хорьки могут передавать друг другу вирус птичьего гриппа, образец которого был взять у пациента с тяжелой формой пневмонии, вызванной одним из новых штаммов болезни. Зараженные хорьки смогли заражаться вирусом воздушно-капельным путем. Эксперты опасаются, что этот штамм будет опасен и для человека, который наравне с хорьком является млекопитающим. Этот штамм также потенциально устойчив к вакцине против гриппа H3N2.