«Антироссийские игры»: вирусолог о признании Moderna лучшей вакциной

https://static.news.ru/photo/fa0b52b4-ae52-11eb-8071-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Признание Всемирным конгрессом вакцин — 2021 препарата американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса прокомментировал RT главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев. По его словам, выводы экспертов обусловлены «антироссийскими играми».

Вакцина «Спутник V» признана лучшей в тех странах, которые просто требуют её у нас, настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно её, — отметил вирусолог.

Он также указал на то, что российская вакцина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. После её применения не зафиксировано каких-либо осложнений, как это было с зарубежными препаратами, и тем более летальных исходов.

В рейтинге, составленном по неназванным параметрам, вакцина Moderna обошла не только «Спутник V», но и такие препараты как АstraZeneca, Pfizer/BioNtech, а также малоизвестные Bharat iotech, Janssen, Medicago.

Ранее сообщалось, что решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 о лучшем препарате оценил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он счёл столь высокую оценку Moderna безосновательной и спорной.