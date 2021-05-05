Гинцбург назвал спорным решение признать лучшей вакцину Moderna

https://static.news.ru/photo/e6edbf22-ae3f-11eb-b6e6-96000091f725_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington — 2021) о лучшем в мире препарате от коронавирусной инфекции является странным и спорным. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США признана лучшей вакциной от коронавируса на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин. В рейтинге, составленном по неназванным параметрам, вакцина Moderna обошла известные и малоизвестные препараты «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech.

Гинцбург подчеркнул, что непонятно, по каким критериям оценивались сыворотки. Он назвал решение конгресса странным.

Совершенно непонятно, по каким параметрам всё это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от препарата AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чём оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно, — сказал директор центра.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала американскую вакцину Moderna от COVID для использования при чрезвычайных ситуациях. Препарат, основанный на технологии м-РНК, рекомендовали применять к людям старше 18 лет​​. По оценке специалистов ВОЗ, он имеет эффективность 94,1%.