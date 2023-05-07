Вирусолог назвал следующую после COVID-19 инфекционную угрозу Профессор Альтштейн: после COVID-19 человечество ожидает смертельная мутация вируса гриппа

Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после пандемии коронавируса главной угрозой для человечества является мутация в вирусе гриппа. Возможны варианты, при которых увеличится его летальность, пояснил профессор в интервью URA.RU.

Самая большая угроза, которую наука ожидает, это возникновение мутантов у вирусов гриппа, которые окажутся очень летальными. Есть расчеты, которые говорят о том, что такие рекомбинанты между вирусами человека и вирусами птиц могут возникнуть, — подчеркнул вирусолог.

По мнению Альтштейна, варианты, которые при заражении человека станут часто заканчиваться смертью заболевшего, могут возникнуть при мутациях в определенных местах генома.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в период с 3 по 30 апреля в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 2,8 млн человек. При этом умерли более 17 тысяч человек. Таким образом число летальных исходов снизилось на 30% в сравнении с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.