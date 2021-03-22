Вирусолог: дикое животное могло быть «промежуточным хозяином» COVID-19

https://static.news.ru/photo/0940b000-8b0b-11eb-ba18-96000091f725_660.jpg Фото: Dieter Mahlke/imagebroker.com/Global Look Press

Коронавирус изначально, вероятно, был у летучих мышей, после передался «промежуточному хозяину», дикому животному, а затем человеку, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Резервуаром [коронавируса] считаются летучие мыши, а вот как он попал к человеку — наиболее вероятно, что был «промежуточный хозяин», и очень вероятно, на основании прошлых вспышек, что этим «промежуточным хозяином» было какое-то животное из тех, которыми торгуют на рынке, — рассказал специалист.

По его словам, в такой роли могли выступить, например, кошачьи, норки или панголины, однако пока нельзя точно сказать, какое именно это было животное.

Лукашев также отметил, что не стоит бояться этих животных, так как передача коронавируса была единичным случаем. Он добавил, что устанавливать причины появления COVID-19 нужно, чтобы снизить риск повторения ситуации, но на развитие пандемии новая информация не окажет никакого влияния, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. К такой версии склоняются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).