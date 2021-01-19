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Вирус не помеха: как прошли крещенские купания на озере Сенеж

12:20, 19 января 2021 28
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские парки отменили традиционные крещенские купания из-за опасности коронавируса. Несмотря на это, в Подмосковье окунания в проруби и купели решили не отменять. Одним из таких мест, где верующие могли окунуться в ледяную воду, оказалось озеро Сенеж.

Купель на набережной Сенежа уже долгое время является одной из самых красивых точек крещенских купаний. В этом году окунуться в ледяную воду пришло порядка полутора тысяч человек. В соответствии с актуальной эпидемиологической ситуацией, все купающиеся соблюдали повышенные меры безопасности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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