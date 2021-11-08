Вирус бесстрашия: почему россияне перестали бояться ковида

На фоне очередной агрессивной волны коронавируса социологические опросы фиксируют необычный тренд: россияне перестают бояться этой грозной инфекции. Многие готовы вести привычный образ жизни, избегая жёстких ограничений. При этом людей не пугают ни вероятность оказаться в «красной зоне» ковидного госпиталя, ни даже возможный летальный исход. Эксперты всё чаще говорят о потере гражданами инстинкта самосохранения и утверждают, что пропаганда противоэпидемических мер теперь должна строиться совсем иначе.

«Попутешествовать и потусить»

36-летняя Ирина работает менеджером в одной из нижегородских компаний. В разговоре с NEWS.ru она признаётся, что «намордники почти никогда не носит», вакцинироваться отказывается, да и вообще считает коронавирусную историю «истеричной и чересчур раздутой на мировом уровне».

Женщина не болела ковидом, хотя, по её словам, за прошедшее с начала пандемии время успела «попутешествовать и потусить».

Да, некоторые из моих друзей переболели, одни полегче, другие — потяжелее. Но никто не умер. Да и я не могу сесть в четырёх стенах и никуда не выходить. Сколько так сидеть — год? Два? До конца жизни? — рассуждает Ирина.

Она пользуется общественным транспортом, не избегает шумных компаний. Ирина — из числа тех, кто, как говорят медики, «лезет на рожон». Однако истории о задыхающихся в госпиталях молодых девушках её, по собственному признанию, не пугают.

Сергей Киселев/АГН

Недавний опрос, проведённый Левада-Центром (внесён в список НКО-иноагентов), показал: 50 процентов россиян не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. Исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС также подтверждает данный тренд: доля граждан, которые считают коронавирус угрозой общественному здоровью, снизилась до минимальных с начала пандемии 38 процентов. Социологи полагают, что на настроения россиян повлияла массовая вакцинация. По оценкам авторов исследования, уровень тревожности населения «неуклонно снижается с момента начала вакцинации».

Вместе с тем безалаберное отношение миллионов россиян к опасности тревожит специалистов. Многие из них полагают, что на фоне развития пандемии люди фактически теряют инстинкт самосохранения.

По мнению кризисного психолога Павла Пономарёва, подавляющее большинство граждан не были психологически подготовлены к эпидемии. Именно по этой причине, считает он, возникает отрицание угрозы.

Фантастические гипотезы заговоров, вакцинация, которая должна поменять культурные коды людей, превратив их в роботов корпораций, и прочее — всё это говорит о низком уровне образования, преобладании маргинальных и мифологических настроений над рациональным, — считает он.

В разговоре с NEWS.ru Пономарёв сообщил, что регулярно среди своих пациентов встречает тех, кто категорически отрицает само существование пандемии. По его словам, люди всё чаще и чаще транслируют идею о том, что коронавируса нет, объясняя ситуацию, например, политической игрой. Многие, продолжает Пономарёв, начинают мысленно нормализовать ситуацию, сообщения о смертности сопоставлять со случайными данными прошлых лет, анализировать и становиться «диванными экспертами» в вопросе, в котором пока не разобрались даже специалисты.

Именно поэтому мы видим, что в сознании миллионов граждан закрепляется тезис, что смерть — это то, что бывает с другими. А со мной этого произойти не может, — утверждает собеседник издания.

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников подтверждает: люди готовы сами придумывать самые разные теории, лишь бы не отказываться от привычного, устоявшегося образа жизни.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как же так: десять лет подряд ездил за границу, а сейчас не могу. Постоянно обедал в ресторане — а теперь требуют какие-то коды. Создание собственных теорий позволяет «отодвинуть» опасность, при этом действительно теряется инстинкт самосохранения. Поговорите с врачами — они расскажут и покажут вам таких «храбрецов». Сегодня они путешествуют по пяти странам мира, участвуют в шумных банкетах, а завтра — лежат под кислородной маской в ковидном госпитале. Увы, это не страшилка, — пояснил NEWS.ru Колесников.

Однако все эксперты сходятся во мнении, что государство должно экстренно поменять информационную кампанию по пропаганде противоэпидемических мер. Нынешняя, как показывает действительность, практически не работает.

Умереть от ковида или голода

Специалисты утверждают, что пандемия обострила в обществе самые негативные тенденции: в частности, усилилось расслоение по образовательному и имущественному признакам, укрепилось мифологическое сознание в ущерб научному, рациональному, произошла атомизация общества, особенно в крупных городах.

По мнению руководителя аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, пропаганда противоэпидемических мер должна быть не просто массовой, а даже агрессивной.

Плюс к тому необходимо популяризовать жёсткость государственной борьбы с ковид-диссидентами, антипрививочниками, да и в принципе со всеми, кто не соблюдает санитарные меры. Продавцы поддельных сертификатов, отельеры, заселяющие постояльцев без QR-кодов, антиваксеры в соцсетях — со всеми ними необходимо бороться, и эта борьба должна широко освещаться, — заявил NEWS.ru Чаблин.

Впрочем, с таким мнением не спешит соглашаться старший преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней Ульяновского государственного университета Дмитрий Малых. Он полагает, что ковид и сопровождающая его агрессия и без того сегодня раскалывают общество. В разговоре с NEWS.ru он указал на то, что люди недооценивают тяжесть коронавирусной инфекции: у многих она протекает в достаточно лёгкой форме.

Можно много объяснять, что люди умирают десятками и сотнями тысяч, но когда у конкретного человека перед глазами пример соседа, у которого ковид протекал с лёгким насморком и невысокой температурой, то человек скорее будет верить личному опыту, а не массивам данных, — говорит Малых.

Вторая причина потери страха перед грозной инфекцией — достаточно высокий разрыв материального благосостояния граждан, продолжает собеседник издания. Он рассказал, что регулярно слышит такой тезис — дескать, доктор, не факт, что ковид будет протекать у меня тяжело, а вот без куска хлеба я могу остаться уже завтра, если не буду работать в том же объёме, как ранее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время специалист признал, что власти на местах также недорабатывают — например, в части организации процедуры контроля масочного режима.

Сейчас много приходится читать про масочный фашизм, что маски не защищают. Это не так. Исследования уверенно демонстрируют эффективность ношения масок для снижения распространения коронавируса. Посмотрите на международный опыт применения масочного режима. Франция, Италия, Сингапур, Китай, другие страны. Маски носят тотально. Граждане, которые не согласны с таким подходом, регулярно оплачивают серьёзные штрафы, — говорит он.

Малых не исключил, что более жёсткая позиция властей в этом вопросе наверняка отбила бы желание у части «смельчаков» рисковать как собственным здоровьем, так и безопасностью окружающих. Согласно результатам опроса рекрутингового сервиса SuperJob, почти треть россиян заявили, что не носят на работе маску. В пяти процентах случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя.

О необходимости резкого пересмотра пропагандистской стратегии в условиях эпидемии говорит и социолог Сергей Таланов. В беседе с NEWS.ru он признал, что информационная кампания государства оказалась проигранной. По его оценкам, тотальное недоверие системе образования и врачам «погружает нас в Средневековье», когда люди начинают верить слухам и тиражировать их.

Тем временем эпидемия в российских регионах продолжает набирать обороты. Данные коронавирусной статистики не могут не шокировать — очевидно, что свою лепту вносят и те, кто ещё вчера отрицал существование ковида, списывая его на мировой заговор, а сегодня пытается найти койку в коридоре ковидного госпиталя.