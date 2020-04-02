Виртуальные экскурсии «Из метро» за две недели посмотрели 40 тысяч человек

За две недели виртуальные экскурсии по столичному метрополитену в онлайн-проекте «Из метро» посмотрели более 40 тысяч человек.
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Кроме того, с 18 по 27 марта в рамках проекта проводились экскурсии по Музею метро, некоторым станциям и депо, Едином диспетчерском центре, а также закрытой станции «Деловой центр».
Ранее NEWS.ru писал о том, что «ВКонтакте» представила новую ленту #лучшедома для пользователей, уставших от новостей о коронавирусе. Как отметили разработчики, она включает в себя только бесконечный познавательный и развлекательный контент.
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