Виртуальные экскурсии «Из метро» за две недели посмотрели 40 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/09e9bfd6-74d4-11ea-bd30-fa163e074e61_660.jpg Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За две недели виртуальные экскурсии по столичному метрополитену в онлайн-проекте «Из метро» посмотрели более 40 тысяч человек.

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на пресс-службу московской подземки. По её данным, посетителям предлагают прослушать лекции об истории метро, побеседовать с машинистом, дежурным станции и диктором, а также предоставляют возможность увидеть неизвестные объекты метро: закрытые тоннели, подстанции, крыши вестибюлей и другое. Всё это происходит в режиме онлайн.

Кроме того, с 18 по 27 марта в рамках проекта проводились экскурсии по Музею метро, некоторым станциям и депо, Едином диспетчерском центре, а также закрытой станции «Деловой центр».

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