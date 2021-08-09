Виновник ДТП со спорткаром в Москве впал в кому

Водитель спорткара Mercedes-Benz, устроивший ДТП у мэрии Москвы, госпитализирован и впал в кому. Об этом сообщает 5-tv.ru .

У мужчины диагностирована диффузная травма головного мозга. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Водитель второго автомобиля, который был протаранен спорткаром, также попал в больницу. У него сотрясение мозга.

Авария произошла утром 9 августа. По предварительным данным ГИБДД, водитель спорткара в результате несоблюдения дистанции протаранил другой автомобиль — Mercedes E-200. Тот от удара вылетел на встречную полосу, затем — на тротуар и врезался в стену здания.

По словам очевидцев, водитель спортивного автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Калининграде водитель автомобиля Mercedes, пытаясь избежать столкновения, на полной скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу уличных торговцев. В результате погиб один человек и ещё трое пострадали.