«Виновен»: присяжные признали Фургала убийцей Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства и не заслуживающим снисхождения

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Фургал

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщает РИА Новости из здания Мособлсуда. Присяжный-старшина также заявил, что бывший слуга народа не заслуживает снисхождения.

Виновен, — цитирует агентство старшину.

По версии следствия, Фургал и подельники руководствовались корыстными мотивами и желали увеличить доход подконтрольной им коммерческой структуры (скупка лома чёрного металла), «в 2004 году создали организованную группу для убийств конкурентов». В ее состав вошли криминальные авторитеты Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

В июле 2004 года Кадыров в поселке Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приёмом металлолома. Потерпевший погиб.

Далее, полагает следствие, из-за долгого коммерческого спора о правах собственности нескольких объектов недвижимости Фургал при посредничестве Карепова и Тимофеева заказал убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года, утверждают в ведомстве, в Хабаровске Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена, который скончался на месте. Для сокрытия этого преступления Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, который входил в окружение Фургала и знал о его причастности к убийству бизнесмена.

О том, к чему пришел судебный процесс по этому делу, рассказывается в материале NEWS.ru.