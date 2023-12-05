Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы Вильфанд: аномальные морозы в России продлятся до конца недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально холодная погода на большей территории России продлится как минимум до конца недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом в Москве столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, передает его слова РИА Новости.

До конца недели — точно холодная погода, — подчеркнул Вильфанд.

Он пояснил, что температура в Центральном федеральном округе будет ниже нормы на 8–14 градусов, в СЗФО — на 10 и более градусов. В Поволжье местами будет холоднее обычного на 20 градусов, на Урале — минимум на 15 градусов, в западной Сибири — на 10–12 градусов.

Как уточнил Вильфанд, в столице в среду, 6 декабря, термометры покажут не больше 12–14 градусов мороза, в четверг ночью температура упадет до минус 16–18 градусов. При этом в ночь на пятницу, 8 декабря, столбики термометров опустятся до минус 18–23 градусов, предупредил синоптик. Днем в выходные температура будет в пределах минус 13–18 градусов, добавил он.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 5 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. По его словам, столбики термометров на базовой метеостанции города опускались до минус 12,9 градуса. Синоптик предупредил, что холода на территории столичного региона продолжат крепнуть.