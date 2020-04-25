Вильфанд рассказал, когда тепло придёт в московский регион

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве начнёт расти со следующей недели. По его словам, столбик термометра днём будет колебаться в пределах 12–13 градусов тепла.
Ночные температуры станут положительными, начиная с 28 апреля,
При этом Вильфанд отметил, что до конца месяца температура в московском регионе будет ниже нормы на 1–2 градуса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении к климатической норме температуры на юге России. По его словам, это связано с резким сокращением числа работающих организаций. В связи с этим объёмы выбросов в атмосферу сократились. Кроме того, влияние оказало сокращение числа авиарейсов и транспорта на улицах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен