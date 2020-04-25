Вильфанд рассказал, когда тепло придёт в московский регион

https://static.news.ru/photo/baede114-86a8-11ea-be29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве начнёт расти со следующей недели. По его словам, столбик термометра днём будет колебаться в пределах 12–13 градусов тепла.

Ночные температуры станут положительными, начиная с 28 апреля, сообщает ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что до конца месяца температура в московском регионе будет ниже нормы на 1–2 градуса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении к климатической норме температуры на юге России. По его словам, это связано с резким сокращением числа работающих организаций. В связи с этим объёмы выбросов в атмосферу сократились. Кроме того, влияние оказало сокращение числа авиарейсов и транспорта на улицах.