Вильфанд прогнозирует самое жаркое лето

https://static.news.ru/photo/0eeeb43a-8836-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может оказаться рекордно тёплым. По крайней мере, он должен войти в топ-5 самых жарких лет.

По словам Вильфанда, климатологи не ждут, что в последующем средние температуры на планете будут понижаться, они уже пять пятилетий подряд только повышаются, сообщает РИА Новости.

Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Может быть, год будет не рекордно тёплым, но вторым в ранге температур или третьим ... то, что будет высокая температура — это безусловно, — отметил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сухая и солнечная погода ожидается в Москве на майские праздники. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, 1 мая столбик термометра поднимется до 15 градусов. В этот день в столице возможен небольшой дождь, вероятность которого в последующие праздничные дни минимальная. Впечатления от тёплой погоды испортят москвичам сильные порывы ветра. Они будут достигать до 25 м/с.