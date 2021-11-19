Вильфанд предупредил об опасности на московских дорогах в выходные

В выходные дороги в Москве покроются льдом из-за большого количества дождя с мокрым снегом и температуры около нуля, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Московский регион надвигается циклон «Ульрих», который принесёт в столицу сильный ветер.

Он будет плотным: 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 м/с. Ощущение будет совершенно некомфортное: температура около нулевой отметки — очень сложная температура, которую часто сравнивают с субфебрильной температурой для человека (это около 37 градусов), потому что когда осадки падают, они то подмерзают, то подтаивают. Будет наблюдаться гололедица. В связи с этим возникнет опасная ситуация на дорогах. Также опасно будет находиться возле больших панелей или под баннерами, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в начале следующей недели в городе похолодает. В понедельник температура опустится до минус четырёх градусов, а ночью вторника — до минус 10.