https://static.news.ru/photo/e2f2af7e-3b11-11ea-8c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на начавшейся неделе в Москве ожидается апрельская погода. По его словам, температура превысит климатическую норму на 11–12 градусов.

Так, 21 января на улице будет плюс 3–5 градусов, сообщает РБК.

Холода вернутся в столицу 23 января. С этого дня температура станет понижаться, а направление ветра изменится на северо-западное. 24 января в Москве ожидается до минус 4–9 градусов.

При этом, по словам Вильфанда, тёплая погода вернётся в московский регион уже в выходные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики Гидрометцентра России прогнозируют солнечную вторую половину января в Москве. По словам Романа Вильфанда, недостатка витамина D у жителей столицы в оставшуюся половину января не будет. При этом он отметил, что в минувшем декабре солнце светило лишь около восьми часов, что составляет 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов.