Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ролик был снят в районной больнице села Степное Ставропольского края. На кадрах гинеколог Алихан Магомедов лежит на кушетке и грубо выражается в адрес некой женщины.

Врач при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Ридус». В Минздраве региона заявили, что видео сняла коллега Магомедова в июне 2019 года.

Администрация больницы сообщила, что провела проверку и наказала гинеколога. Он был привлечён к дисциплинарной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. При этом комментировать произошедшее там отказались.

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