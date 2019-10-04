https://static.news.ru/photo/85822952-e6af-11e9-b3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ролик был снят в районной больнице села Степное Ставропольского края. На кадрах гинеколог Алихан Магомедов лежит на кушетке и грубо выражается в адрес некой женщины.

Врач при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет « Ридус ». В Минздраве региона заявили, что видео сняла коллега Магомедова в июне 2019 года.

Администрация больницы сообщила, что провела проверку и наказала гинеколога. Он был привлечён к дисциплинарной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. При этом комментировать произошедшее там отказались.

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