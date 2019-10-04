Ролик был снят в районной больнице села Степное Ставропольского края. На кадрах гинеколог Алихан Магомедов лежит на кушетке и грубо выражается в адрес некой женщины.
Врач при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «
Администрация больницы сообщила, что провела проверку и наказала гинеколога. Он был привлечён к дисциплинарной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. При этом комментировать произошедшее там отказались.
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