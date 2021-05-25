Вице-губернатор Владимирской области стал подозреваемым по уголовному делу

https://static.news.ru/photo/08a949ec-bd63-11eb-993a-96000091f725_660.jpg Роман Годунин Фото: avo.ru

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин стал фигурантом уголовного дела об ограничении конкуренции. Его заподозрили в подстрекательстве и пособничестве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идёт о государственном контракте на два миллиарда рублей. Дело ведёт Следственный комитет. Другие детали не сообщаются.

Годунин в регионе отвечает за ЖКХ, инфраструктуру и энергетику. По некоторым данным, следователей заинтересовал тендер на строительство Рпенского проезда во Владимире. Его на аукционе выиграла госкомпания «ДСУ-3». Как утверждает Mash, предприятие организовано вице-губернатором и относится к департаменту транспорта.

Предполагается, что имел место картельный сговор с конкурирующей компанией, чтобы получать и впоследствии осваивать средства из федерального бюджета.

Ранее стало известно про три уголовных дела, которые были возбуждены в отношении бывших и действующих сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области. Причиной стало хищение крупной суммы денежных средств и не менее 11 служебных автомобилей.