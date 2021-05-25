Вице-губернатор Владимирской области стал подозреваемым по уголовному делу

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин стал фигурантом уголовного дела об ограничении конкуренции. Его заподозрили в подстрекательстве и пособничестве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что речь
Годунин в регионе отвечает за ЖКХ, инфраструктуру и энергетику. По некоторым данным, следователей заинтересовал тендер на строительство Рпенского проезда во Владимире. Его на аукционе выиграла госкомпания «ДСУ-3». Как
Предполагается, что имел место картельный сговор с конкурирующей компанией, чтобы получать и впоследствии осваивать средства из федерального бюджета.
Ранее стало известно про три уголовных дела, которые были возбуждены в отношении бывших и действующих сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области. Причиной стало хищение крупной суммы денежных средств и не менее 11 служебных автомобилей.