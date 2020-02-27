https://static.news.ru/photo/0174bb7e-5929-11ea-a18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Акция по чипированию домашних животных пройдёт в 27 ветеринарных клиниках Москвы. В ходе неё стоимость процедуры меняться не будет, но микрочипы для питомцев, средняя цена которых составляет 300 рублей, станут бесплатными.

В период со 2 марта по 30 апреля чипирование обойдётся хозяевам животных в 682 рубля, сообщает «Москва24».

По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, в 2019 году процедуру в государственных ветклиниках провели для почти 6 тыс. домашних собак и кошек.

Чипирование помогает идентифицировать питомцев. Номер чипа из 15 цифр вносится в автоматизированную базу данных. Она же хранит контакты хозяина животного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нормативная база, позволяющая выполнить новый закон об ответственном обращении с животными, готова только в 27 российских регионах. Также в большинстве субъектов отсутствуют муниципальные приюты, на базе которых должны проводиться чипирование, стерилизация и прочие требуемые законодательством процедуры.