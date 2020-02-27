Акция по чипированию домашних животных пройдёт в 27 ветеринарных клиниках Москвы. В ходе неё стоимость процедуры меняться не будет, но микрочипы для питомцев, средняя цена которых составляет 300 рублей, станут бесплатными.
В период со 2 марта по 30 апреля чипирование обойдётся хозяевам животных в 682 рубля,
По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, в 2019 году процедуру в государственных ветклиниках провели для почти 6 тыс. домашних собак и кошек.
Чипирование помогает идентифицировать питомцев. Номер чипа из 15 цифр вносится в автоматизированную базу данных. Она же хранит контакты хозяина животного.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нормативная база, позволяющая выполнить новый закон об ответственном обращении с животными, готова только в 27 российских регионах. Также в большинстве субъектов отсутствуют муниципальные приюты, на базе которых должны проводиться чипирование, стерилизация и прочие требуемые законодательством процедуры.
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