Ветеринар Уражевский рассказал, чем опасно бешенство Ветеринар Уражевский предупредил, что бешенство может быть смертельно опасным для человека

Фото Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с NEWS.ru рассказал, чем может быть опасно бешенство и как бороться с этим недугом. Также эксперт отметил важность ежегодной вакцинации домашних животных и напомнил об элементарных правилах безопасности, особенно в осенний период.

В этом году ситуация хорошая, в том числе и потому, что животные хорошо прививаются, за это надо сказать спасибо нашим ветеринарным службам, в первую очередь, но стоит также отметить, особенно в период весны, что не стоит подходить и тем более гладить диких животных, это может быть смертельно опасно, — заявил Уражевский.

Также эксперт обратил особое внимание на процент летальных исходов среди непривитых граждан и людей, пренебрегающих элементарными мерами предосторожности.

Надо понимать, что это крайне опасное заболевание. Если вирус попадает к человеку, рана сразу же не промывается и не ставится вакцина, то летальность 100-процентная, так что обязательно нужно очень ответственно относиться к этому явлению. И если у вас есть домашние животные, то обязательно ежегодно вакцинируйте своих питомцев, так как чаще всего заражаются именно они, от диких лис, собак и т. д., — добавил Уражевский.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для чиновников в случае нападений бездомных собак на людей. Такое же наказание хотят применять для владельцев животных. Если в результате погибнет человек, ответственность планируется ужесточить до уголовной. Первый замглавы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил, что ситуация с бродячими собаками обострилась из-за неисполнения действующего закона представителями власти.