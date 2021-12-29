Ветеринар рассказала об опасности новогодних праздников для питомцев

Чтобы обезопасить своего питомца от стресса в новогодние праздники, стоит отвести ему место, где он мог бы спрятаться от громких звуков, рассказала ветеринар Ольга Михеева. Она посоветовала не принуждать домашнее животное знакомиться со всеми гостями, если питомец сам не ищет общения, пишет “Газета.Ru”.

Подготовьте для питомца безопасное место, где он сможет уединиться или спрятаться от громких звуков. Не стоит заставлять вашего питомца знакомиться со всеми гостями, если, конечно, животное само не ищет общения. Повышенное внимание может вызвать агрессию даже у самого мирного животного, - рассказала Михеева.

Она посоветовала за несколько дней до праздников обратиться к ветеринару с просьбой выписать питомцу успокоительные и противотревожные препараты для профилактики. Ветеринар порекомендовала выгулять своего питомца заранее, если хозяин привык выходить на прогулку с животным поздно вечером.

По словам Михеевой, множество питомцев пропадают в праздники, так как пугаются громкого шума и убегают. Поэтому она призвала хозяев выгуливать своих животных исключительно с поводком.

Ранее ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина посоветовала обращаться за помощью к кинологам при выборе собаки из приюта. По её словам, также необходимо требовать ветеринарный паспорт животного, хотя бешенства опасаться не стоит: больную собаку в учреждение бы не взяли.

