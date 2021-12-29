Ветеринар предупредила об опасности новогодних украшений для питомцев

Новогодние украшения стоит вешать в труднодоступных для животных местах, чтобы питомец не поранился о стеклянные игрушки или не получил разряд током от гирлянды, пояснила ветеринар Ольга Михеева. Она порекомендовала заменить живую ёлку на искусственную, так как она весит гораздо меньше и в случае падения нанесёт животному меньший вред, пишет «Газета.Ru».

Вешать праздничные украшения в труднодоступных местах: под потолком, на верхних полках. Лучше заменить живую ёлку на искусственную. Искусственная ёлка намного легче настоящего дерева и в случае падения причинит меньший вред животному, к тому же её легче укрепить. Для создания новогодней атмосферы можно приобрести еловые ветки, которые пахнут хвоей, как полноценное дерево, но их легче спрятать от питомцев, — рассказала Михеева.

Ветеринар также порекомендовала ставить ёлку на возвышенность, чтобы животным было сложнее до неё добраться. Кроме того, лучше не вешать праздничные игрушки на нижние ветки дерева, чтобы питомцам не захотелось с ними «поиграть». Михеева посоветовала заменить гирлянду пластмассовыми бусами, а от «дождика» отказаться совсем.

Ранее Михеева посоветовала отвести место для питомца на Новый год, где он мог бы спрятаться от громких звуков. По её мнению, не нужно принуждать домашнее животное знакомиться со всеми гостями, если питомец сам не ищет общения.