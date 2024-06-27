Ветеринар дал совет, как спасти собаку от теплового удара Ветврач Шеляков: защитить собаку от жары можно с помощью охлаждающей попоны

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Защитить собаку от жары можно с помощью охлаждающей попоны, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он подчеркнул, что маленькие псы больше подвержены тепловому удару, так как у них маленькая масса тела.

По словам специалиста, для охлаждения животного существуют попоны и коврики. Шеляков подчеркнул, что минус средств в том, что попоны тяжелые, они еще больше утяжеляют собаку. Также они могут дать переохлаждение, их необходимо использовать дозировано.

В жару рекомендуется гулять с собаками рано утром или вечером. Советую не уходить далеко от дома, тем более, если у вас большая собака. Если у большой собаки случится тепловой удар вдали от дома, вам будет тяжело ее дотащить до дома или ближайшей ветклиники. Гуляйте в тени, можете также смочить лапы собаке или немного опрыскать ее водой, — отметил Шеляков.

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