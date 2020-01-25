Ветеран Великой Отечественной войны, 95-летняя Клавдия Гусельникова более суток ожидала помощи от врачей в коридоре больницы. Инцидент произошёл в Курске.
Внучка Гусельниковой подчеркнула, что у её бабушки произошёл разрыв кисты левой почки.
Мне врачи сказали, что так как у меня на руках нет УЗИ, что у неё была киста, то, значит, подозревают простой пиелонефрит, и в лечении отказано, потому что я не знаю характер кисты, — цитирует родственницу ветерана телеканал «Звезда».
Сотрудники СК начали проверку по факту неоказания 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны необходимой медицинской помощи.
Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ пришла с обысками в Свердловский областной психоневрологический госпиталь. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.