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Специалисты считают, что уровень давления в шинах должен меняться в зависимости от погоды и призывают внимательнее относиться к этой процедуре.

Эксперты рекомендуют при накачивании автомобильных шин учитывать температуру воздуха на улице. От того, как накачаны колёса, напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, сообщил автомобильный портал Carsguru.net. Зимой важно запомнить, при...