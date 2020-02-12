https://static.news.ru/photo/adc45f1a-4d76-11ea-beb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ не интересуют тайны личной жизни россиян. Требуя доступ к переписке россиян, силовики преследуют иные цели, выразил уверенность президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, речь идёт, прежде всего, о вопросах безопасности и о борьбе с терроризмом. В числе прочего это попытки пресечь волну ложных минирований по всей стране.

Тема эта не первый раз поднимается. Если помните, раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов, — цитирует Гончарова НСН.

Вместе с тем, запрос операторам связи был сделан Центром оперативно-технический мероприятий ФСБ летом 2019 года. Тогда Москву охватила протестная волна. Не исключено, что в сфере интересов спецслужб — и оппозиционно настроенные россияне.

Гончаров при этом выразил сомнение в том, что спецслужбы смогут хранить весь объём информации, связанной с личными переписками граждан. Возложить затраты на владельцев программ и интернет-ресурсов теоретически возможно, однако те включат их в стоимость услуг для конечных потребителей. Это может вызвать коллапс, высказал опасение эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ направляла российским интернет-сервисам письма с требованием доступа к переписке россиян в августе 2019 года, в период московских протестов. Ключи для дешифровки должны были предоставить десяток сайтов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube.