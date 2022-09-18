Ветеран «Альфы» назвал ЦРУ глобальной террористической структурой Президент ассоциации «Альфа» Гончаров: ЦРУ стало глобальной террористической структурой

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в глобальную террористическую структуру. В своей деятельности по всему миру оно активно использует насилие и убийства. Такую точку зрения обозначил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью РИА Новости.

Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств, — заявил Гончаров.

Он добавил, что США и их спецслужбы стояли, в частности, за созданием запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида», которые Штаты использовали в собственных целях. Гончаров напомнил также о массовых пытках в секретных тюрьмах ЦРУ, куда люди попадали «без суда и следствия».

По словам эксперта. это отчасти обяъсняется тем, что в последние годы в руководство управления пришли выходцы из подразделений, действовавших в Ираке и Афганистане, они привыкли добиваться быстрых результатов, «не брезгуя самыми грязными способами».

Таким образом, вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence. Приходят люди, для которых человеческая жизнь — просто ноль, ничто, — отметил Гончаров.

Он также провел параллель между снабжением американцами с помощью ЦРУ афганских моджахедом оружием в 1980-е годы и поставками вооружений современной Украине под эгидой НАТО. По словам Гончарова, здесь действует один и тот же принцип борьбы с Россией чужими руками«. В этой связи ветеран спецслужб зяавил, что «ЦРУ является глобальной террористической организацией».

18 сентября ЦРУ отмечает свое 75-летие. Управление было основано в 1947 году после принятия в США «Закона о национальной безопасности». Основной функцией агентства является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Является основным органом внешней разведки и контрразведки Штатов.