12 сентября 2025 в 07:00

Весна начнется ярче: цветок, который зацветает раньше тюльпанов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не успел завершиться дачный сезон, а садоводы уже задумываются о будущем. Сентябрь — идеальное время для подготовки клумбы, и именно сейчас можно посадить растение, которое встретит весну раньше нарциссов и тюльпанов.

Речь идет о многолетнем мускари, который в народе называют мышиным гиацинтом. Во Франции его прозвали «земляной сиренью» за сходство соцветий с любимым кустарником: миниатюрные колокольчики повторяют форму и окраску сирени, а весенний аромат невозможно спутать ни с чем.

Главный плюс мускари — простота выращивания. Луковицы высаживают осенью, чтобы они успели укорениться до первых заморозков. Для посадки подойдет рыхлая плодородная почва без застоя воды. Луковицы размещают на глубине 7–8 см, на расстоянии 5–6 см друг от друга. Компактная посадка позволит весной получить пышные куртины, которые будут эффектно выделяться на клумбе.

Уход за мускари минимальный: после посадки достаточно один раз полить. Весной растения хорошо отзываются на подкормку комплексным минеральным удобрением.

Осенью посаженный мускари станет ярким акцентом сада и одним из первых подарит радость цветения. Его неприхотливость и ранний старт делают его незаменимым спутником весны.

Розы — настоящие королевы сада. Чтобы они радовали пышными бутонами, особенно осенью, им нужна правильная подкормка. Один из самых простых и эффективных способов — использовать яичную скорлупу. Этот недооценённый ингредиент содержит кальций и другие микроэлементы, которые укрепляют кусты и помогают подготовиться к новому сезону.

цветы
сады
советы
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
