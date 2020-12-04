Вернувшийся из Занзибара россиянин умер из-за отказа внутренних органов

https://static.news.ru/photo/1be6535c-3617-11eb-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдохнувший в Занзибаре бизнесмен из Казани Марат Якупов умер через несколько дней после возвращения домой. Причиной смерти стал отказ почти всех внутренних органов.

Брат туриста рассказал, что осенью тот переболел коронавирусом и решил отправиться к океану для восстановления сил. Через шесть дей после возвращения его самочувствие ухудшилось, поднялась высокая температура, которую не удавалось бить лекарствами.

В итоге он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «тропическая малярия». Бизнесмена госпитализировали. По словам брата, его состояние нормализовалось, но спустя день он скончался, сообщает «Бизнес Online».

В пресс-службе татарстанского минздрава изданию заявили, что смертей от малярии в регионе не было в течение многих лет. А заражение было всего — одно турист привёз инфекцию из Анголы, ему успели оказать необходимую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что 60-летний российский турист умер в Турции от коронавируса. Его вдова рассказала, что через некоторое время пребывания на курорте у супругов поднялась температура, появилось недомогание и исчезло обоняние. Врач назначил им тест на COVID-19, который оказался положительным, и россиян госпитализировали. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, но ему становилось всё хуже. По словам медиков, у него были полностью поражены лёгкие.