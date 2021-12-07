Некоторые вернувшиеся из ЮАР туристы могли избежать карантина

В субботу, 4 декабря, 100 российских туристов были вывезены из ЮАР в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса «омикрон». Всем им надлежало пройти двухнедельный карантин, однако, по сообщениям самих путешественников, некоторым удалось избежать ограничительной меры, передаёт телеканал RT.

Собеседники телеканала заявили, что узнали о необходимости карантина только в аэропорту после посадки. В связи с этим некоторые из них отказались покидать аэропорт. Большую часть забрали в обсерватор, который развернули в пансионате «Восход» под Сергиевым Посадом. Однако, как сообщила одна из путешественниц Алёна Зубенко, некоторым удалось избежать ограничений.

У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли и сидят сейчас дома. Хотя все на одном рейсе были, — сказала Зубенко, находящаяся на карантине.

Она отметила, что при вылете в ЮАР не получала информации ни о новом штамме коронавируса, ни о карантине, несмотря на то, что специально связывалась с посольством. Из-за отсутствия информации происходящее после возвращения стало для туристки неожиданностью.

Везде была полиция и люди в санитарной одежде. Мы думали, произошла какая-то биотеррористическая атака, а оказывается, это нас рассматривали как биооружие, — отметила Зубенко.

Ранее медики спрогнозировали распространение «омикрон»-штамма коронавируса на территории России в ближайшее время. Так, биолог Анча Баранова и вирусолог Александр Лукашев предположили, что процесс задержится на две-три недели по сравнению с США и Европой, но в итоге будет неизбежным. По мнению врачей, избежать всплеска заболеваемости поможет вакцинация и соблюдение антиковидных мер.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала штамм «омикрон», обнаруженный в ЮАР в конце ноября, как «вызывающий беспокойство». Предположительно, он распространяется быстрее «дельты» и способен обходить защиту организма. Однако, данных об этом пока недостаточно.