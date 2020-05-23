Верховный суд озвучил причины для увольнения судей

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Коллегия Верховного суда выпустила обзор правоприменительной практики, рассмотрев примеры проступков, стоивших мантии российским судьям.

Нельзя наказывать судью за неумышленные ошибки, если он судил добросовестно, но неправильно применил ту или иную норму. Зато хамство, сон на заседаниях, хроническая волокита — повод для взыскания, — пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

Верховный суд привёл пример судьи из Волгограда, которая, де-юре удалившись в совещательную комнату, выпила, села в нетрезвом состоянии за руль и попала в ДТП. Судья из Ростовской области, формально находясь в совещательной комнате, отправился в поездку на поезде, где свободно обсуждал рассматриваемое дело.

В коллегии, обращаясь к дисциплинарным комиссиям, отметили, что при особом положении нельзя допустить, чтобы судья чувствовал вседозволенность.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд России восстановил в статусе мирового судью из Дагестана, который ударил оскорбившего его мать мужчину во время дорожного конфликта. Его действия посчитали оправданными.