ВС восстановил в статусе судью, ударившего дорожного грубияна в Дагестане

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Верховный суд России восстановил в статусе мирового судью из Дагестана, который ударил оскорбившего его мать мужчину во время дорожного конфликта.

ВС признал необоснованным, незаконным и немотивированным решение дисциплинарной коллегии судей Республики Дагестан, которая посчитала действия мирового судьи из города Кизилюрта грубым нарушением профессиональной этики.

Действия были спровоцированы гражданином П., который оскорбил судью нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери, — цитирует ТАСС решение ВС.

Верховный суд признал факт дисциплинарного проступка со стороны судьи, но отметил, что лишение статуса должно применяться в исключительных случаях, которым инцидент в Кизилюрте не был.

Как писал NEWS.ru, «Диссернет» обнаружил нарушения разной степени серьёзности в научных работах 68 действующих и находящихся в отставке российских судей.