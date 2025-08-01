Венские кето-вафли в стиле «не как у бабушки»: быстро и необычно

Венские кето-вафли в стиле «не как у бабушки»: быстро и необычно

Кето‑диета не отнимает у вас вкусные десерты — наоборот, она предлагает новые варианты привычных блюд. Эти венские кето-вафли — отличный пример того, как за 15 минут приготовить сладкое лакомство без углеводной «бомбы». Льняная мука, яйца, немного молока — и вы получаете полезные, хрустящие вафли, которые можно съесть и с кофе, и с ягодами, и даже с ложкой арахисовой пасты.

Попробуйте этот быстрый рецепт — он настолько простой, что справится даже новичок.

Ингредиенты

Льняная мука — 35 г

Яйца — 2 шт. (около 120 г)

Молоко — 45 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Масло кокосовое или оливковое — для смазывания вафельницы

Пищевая ценность (на порцию):

189 ккал | Белки: 13,7 | Жиры: 13,2 | Углеводы: 3,2

Выход — около 5 вафель

Как приготовить венские кето-вафли: пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты, чтобы процесс занял минимум времени. В глубокой миске взбейте яйца с молоком венчиком. Добавьте разрыхлитель, льняную муку и подсластитель, тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте вафельницу и смажьте панели кокосовым или оливковым маслом. Выложите порцию теста и выпекайте вафли примерно 3 минуты до золотистой корочки. Готовые вафли немного остудите и подавайте к столу.

Эти кето‑вафли хороши и сами по себе, но вы можете экспериментировать с добавками: ягоды, кокосовая стружка, греческий йогурт — всё это не испортит блюдо и не нарушит ваш рацион.

При желании попробуйте заменить льняную муку на миндальную или добавить немного творога, чтобы получить новый вкус и текстуру.

С этим рецептом вы сможете разнообразить своё кето‑меню и доказать себе, что даже диетическая выпечка бывает по‑настоящему вкусной. Рекомендуем попробовать уже сегодня.

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