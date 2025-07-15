Готовим японские блинчики с грушей — завтрак, который взорвет ваши мозги

Готовим японские блинчики с грушей — завтрак, который взорвет ваши мозги

Когда сезон груш в самом разгаре, пора забыть о скучных завтраках и попробовать что-то новое — японские блинчики с карамелизированной грушей. Этот быстрый и простой рецепт порадует вас необычным вкусом и красивым видом.

Ингредиенты

Груша — 1 шт.

Пшеничная мука — 110 г

Молоко — 85 мл

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Сахар — 2 ст. л.

Корица молотая — 0,25–0,5 ч. л.

Ванильный сахар или эссенция — по вкусу

Для украшения (по желанию): сахарная пудра и листья мяты.

Как приготовить

Грушу очистите, разрежьте на четвертинки и нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см. На сухую антипригарную сковороду выложите груши. Если сковорода старая, смажьте её тонким слоем масла и протрите салфеткой. На среднем огне прогрейте сковороду, дождитесь, когда груши начнут шипеть, и посыпьте их сахаром. Накройте крышкой и томите груши 3–4 минуты до расплавления сахара и образования карамели. Взбейте яйцо с молоком до однородности. Добавьте муку, разрыхлитель, соль, корицу и ваниль. Аккуратно перемешайте, оставляя небольшие комочки — тесто не должно быть идеально гладким. Влейте тесто к грушам в сковороду, закройте крышкой и готовьте на маленьком огне 10 минут, не открывая крышку. Чтобы блинчик получился пышным и не отсырел, если крышка плоская, оберните её тонкой тканью, которая впитает конденсат. По готовности аккуратно переверните блинчик на тарелку. При желании украсьте сахарной пудрой и мятой.

Из указанного количества ингредиентов получится один пышный блинчик диаметром около 17 см и толщиной 2 см — идеальная порция для сытного завтрака.

Японские блинчики с грушей — простой способ удивить семью и наполнить утро вкусом и уютом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.