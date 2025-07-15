Готовим японские блинчики с грушей — завтрак, который взорвет ваши мозги

Когда сезон груш в самом разгаре, пора забыть о скучных завтраках и попробовать что-то новое — японские блинчики с карамелизированной грушей. Этот быстрый и простой рецепт порадует вас необычным вкусом и красивым видом.
Ингредиенты
- Груша — 1 шт.
- Пшеничная мука — 110 г
- Молоко — 85 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахар — 2 ст. л.
- Корица молотая — 0,25–0,5 ч. л.
- Ванильный сахар или эссенция — по вкусу
Для украшения (по желанию): сахарная пудра и листья мяты.
Как приготовить
- Грушу очистите, разрежьте на четвертинки и нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см.
- На сухую антипригарную сковороду выложите груши. Если сковорода старая, смажьте её тонким слоем масла и протрите салфеткой.
- На среднем огне прогрейте сковороду, дождитесь, когда груши начнут шипеть, и посыпьте их сахаром.
- Накройте крышкой и томите груши 3–4 минуты до расплавления сахара и образования карамели.
- Взбейте яйцо с молоком до однородности.
- Добавьте муку, разрыхлитель, соль, корицу и ваниль. Аккуратно перемешайте, оставляя небольшие комочки — тесто не должно быть идеально гладким.
- Влейте тесто к грушам в сковороду, закройте крышкой и готовьте на маленьком огне 10 минут, не открывая крышку.
- Чтобы блинчик получился пышным и не отсырел, если крышка плоская, оберните её тонкой тканью, которая впитает конденсат.
- По готовности аккуратно переверните блинчик на тарелку.
- При желании украсьте сахарной пудрой и мятой.
Из указанного количества ингредиентов получится один пышный блинчик диаметром около 17 см и толщиной 2 см — идеальная порция для сытного завтрака.
Японские блинчики с грушей — простой способ удивить семью и наполнить утро вкусом и уютом. Приятного аппетита!
Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.