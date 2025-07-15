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15 июля 2025 в 15:00

Готовим японские блинчики с грушей — завтрак, который взорвет ваши мозги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда сезон груш в самом разгаре, пора забыть о скучных завтраках и попробовать что-то новое — японские блинчики с карамелизированной грушей. Этот быстрый и простой рецепт порадует вас необычным вкусом и красивым видом.

Ингредиенты

  • Груша — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 110 г
  • Молоко — 85 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица молотая — 0,25–0,5 ч. л.
  • Ванильный сахар или эссенция — по вкусу

Для украшения (по желанию): сахарная пудра и листья мяты.

Как приготовить

  1. Грушу очистите, разрежьте на четвертинки и нарежьте ломтиками толщиной около 0,5 см.
  2. На сухую антипригарную сковороду выложите груши. Если сковорода старая, смажьте её тонким слоем масла и протрите салфеткой.
  3. На среднем огне прогрейте сковороду, дождитесь, когда груши начнут шипеть, и посыпьте их сахаром.
  4. Накройте крышкой и томите груши 3–4 минуты до расплавления сахара и образования карамели.
  5. Взбейте яйцо с молоком до однородности.
  6. Добавьте муку, разрыхлитель, соль, корицу и ваниль. Аккуратно перемешайте, оставляя небольшие комочки — тесто не должно быть идеально гладким.
  7. Влейте тесто к грушам в сковороду, закройте крышкой и готовьте на маленьком огне 10 минут, не открывая крышку.
  8. Чтобы блинчик получился пышным и не отсырел, если крышка плоская, оберните её тонкой тканью, которая впитает конденсат.
  9. По готовности аккуратно переверните блинчик на тарелку.
  10. При желании украсьте сахарной пудрой и мятой.

Из указанного количества ингредиентов получится один пышный блинчик диаметром около 17 см и толщиной 2 см — идеальная порция для сытного завтрака.

Японские блинчики с грушей — простой способ удивить семью и наполнить утро вкусом и уютом. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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