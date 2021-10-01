Царская церемония: как прошло венчание наследника династии Романовых

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Первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Венчание провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Беттарини приняла православие под именем Виктории Романовны 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Перед началом церемонии в храм прибыла мать Георгия Романова — великая княгиня Мария Владимировна. Следом за ней вошёл жених, а спустя несколько минут появилась Беттарини.

На торжественной церемонии присутствовали сотни гостей из разных стран. В частности, среди них были член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский и многие другие.

О том, как прошла церемония венчания, — в фотогалерее NEWS.ru.