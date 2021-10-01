Царская церемония: как прошло венчание наследника династии Романовых

Первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Венчание провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Беттарини приняла православие под именем Виктории Романовны 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Перед началом церемонии в храм прибыла мать Георгия Романова — великая княгиня Мария Владимировна. Следом за ней вошёл жених, а спустя несколько минут появилась Беттарини.
На торжественной церемонии присутствовали сотни гостей из разных стран. В частности, среди них были член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский и многие другие.
О том, как прошла церемония венчания, — в фотогалерее NEWS.ru.
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Великокняжеской усыпальнице в Петропавловском соборе после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Петр Ковалев/ТАСС
Александр Гальперин/РИА Новости
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини у могилы Петра I после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Петр Ковалев/ТАСС
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктория Романовна, после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктория Романовна, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Виктория Беттарини перед церемонией венчания с потомком династии Романовых Георгием Михайловичем в Исаакиевском соборе. В центре слева - отец невесты Роберто Беттарини
Александр Демьянчук/ТАСС
Фотографирование потомка династии Романовых Георгия Михайловича и его супруги Ребекки Беттарини с гостями после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Петр Ковалев/ТАСС
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Александра Подервянская/ТАСС
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктория Романовна, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Виктория Беттарини и её отец Роберто Беттарини перед церемонией венчания с потомком династии Романовых Георгием Михайловичем в Исаакиевском соборе
Александр Демьянчук/ТАСС
Гости перед церемонией венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе
Александра Подервянская/ТАСС
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктория Романовна, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Адвокат Павел Астахов на церемонии венчания Великого князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини, в православии принявшей имя Виктория Романовна, в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини, княгиня Мария Владимировна, мать Георгия Романова, и неопознанный гость (слева направо) в Петропавловском соборе после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Петр Ковалев/ТАСС
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктория Романовна, после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Александр Гальперин/РИА Новости
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (в центре), потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини (вторая справа) во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Петр Ковалев/ТАСС