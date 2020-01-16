https://static.news.ru/photo/bf4279ea-38c5-11ea-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве вечером 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса. Данный показатель является рекордным для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщается на сайте метеобюро Москвы и области.

Рекорд состоялся в 22:00 по мск. В этот момент был превзойдён показатель плюс 3,1 градуса, который фиксировался утром 16 января 2020 года и 1925 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики пообещали новые погодные рекорды зимы и весны. По их расчётам, начавшаяся тёплой в 2020 году зима — ещё не предел рекордам. Морозцы ещё будут, но существенными их не назвать, так что эта зима войдёт в историю как самая тёплая за 130 с небольшим лет. Теплее, чем обычно, будут март и апрель.