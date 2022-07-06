Вдове Шатунова предложили самой создать памятник солисту «Ласкового мая» Экс-солист «Ласкового мая» Рощенков предложил вдове Шатунова самой создать памятник певцу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-солист «Ласкового мая» Евгений Рощенков в беседе с NEWS.ru назвал неуместным проведение конкурса на лучший памятник покойному солисту группы Юрию Шатунову, но отметил, что монумент должен состоять из белых роз, нотного стана и скрипичного ключа, «больше ничего не надо». По его словам, данной проблемой должна заниматься вдова исполнителя Светлана. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление семьи умершего артиста.

Я думаю, что, во-первых, должны быть белые розы. Потом, естественно, нотный стан, ноты, скрипичный ключ. Больше ничего не надо [для памятника]. <...> Думаю, что Светлана должна была сама нарисовать эскиз [памятника], выбрать, а не конкурсы делать. Это мы делаем рекламу себе на таком горе, на такой беде? Это ненормально, у него есть близкий человек — жена Светлана, она все должна сама делать. А просить проводить конкурс на лучший памятник... И кто-то скажет, что это я придумал, я выиграл. Это неуместные вещи, — отметил Рощенков.

Накануне члены семьи покойного Юрия Шатунова объявили о начале конкурса на лучший памятник музыканту. По их словам, сроки не ограничены, а главная цель — создать тот памятник, который будет достоин артиста. Об этом сообщается на странице экс-солиста «Ласкового мая» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Также родственники певца огласили свои пожелания насчет будущего макета монумента. Он должен быть сделан в полный человеческий рост или даже выше, отлит из бронзы, а размер участка, на котором он будет стоять, должен быть 200×180 см.

После того как подходящий вариант будет найден, родственники Шатунова запустят сбор средств на официальном сайте музыканта. Также они заявили, что в настоящий момент деньги им не требуются, и посоветовали остерегаться мошенников.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов.