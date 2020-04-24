ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина

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Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему снижения ключевой ставки Центробанка. Российский лидер заступился за главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, обсуждая этот вопрос на совещании по развитию автопрома.

Вчера это было шесть процентов, сегодня — 5,5 процента, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время, — сказал в ходе совещания первый вице-премьер...