ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина

Число россиян, доверяющих президенту Владимиру Путину, снизилось на 0,7% за неделю. Рейтинг одобрения деятельности главы государства потерял 0,4%, следует из
Социологи опубликовали результат опроса граждан, проведённого 13–19 апреля. По мнению аналитиков ВЦИОМа, колебание рейтинга Путина «находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений».
Одобрение деятельность президента упало до 64,7%, работу правительства и премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 38,9% опрошенных россиян.
Путин остался во главе рейтинга доверия политиков с 69,8%, второе место занял Мишустин с 52,1%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал третьим с 32%.
Как писал NEWS.ru, рейтинг Путина вырос в конце марта после первого обращения к россиянам по ситуации с COVID-19. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров тогда объяснил тенденцию тем, что популярность президента «прошла испытания тяжёлыми временами».
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