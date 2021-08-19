Крымчане высказались о присоединении полуострова к России

Через семь лет после вхождения Крыма в состав России 88% опрошенных жителей полуострова поддержали бы его присоединение и сейчас. Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

О том, что присоединение сказалось положительно на их жизни, сказали 70% респондентов. В целом положением дел в Крыму довольны 75%.

Отвечая насчёт качества жизни, крымчане в большинстве удовлетворены возможностями жить в условиях личной безопасности (82%), меньше — жить в благоприятных экологических условиях (76%), больше половины считают достаточными возможности для того, чтобы сохранить здоровье (59%). Удовлетворены ресурсами для интересного и насыщенного досуга 55% опрошенных, а для получения хорошего образования — 54%.

Ранее в Госдуме заявили, что Турция считает Крым своей территорией. Депутат Госдумы Михаил Шеремет сказал, что россиянам стоит не ездить в Турцию из соображений безопасности.

А 4 августа стало известно, что власти Крыма подадут пять исков к Украине для возмещения ущерба от блокады полуострова.