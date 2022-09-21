ВЦИОМ: половина россиян не верит в угрозу нападения на страну

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ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 50% россиян считают, что угрозы военного нападения на страну не существует. При этом 41% опрошенных считают угрозу реально существующей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.

Еще 9% респондентов затруднились с ответом. Те, кто считает угрозу нападения на Россию реальной, наиболее вероятным агрессором назвали США — 62%. На втором и третьем месте стоят Украина (32%) и Польша (26%). Далее следуют Великобритания (18%), НАТО и ФРГ (по 8%).

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, россияне осознают, что страна является ядерной державой. Именно поэтому большинство пока не разделяют опасений, что Польша и другие страны НАТО начнут полномасштабную войну.

Военные действия уже идут, <...> Запад поставляет оружие, технику, деньги, обучает солдат, организует экономическую блокаду России, но сам старается в бой не вступать, — сказал глава ВЦИОМ.

В декабре 2018 года такой же порос ВЦИОМ показал, что главным источником угрозы россияне посчитали Украину (57%), на втором месте — США (54%).

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что мир действительно близок к началу третьей мировой войны. Он сравнил обстановку с Карибским кризисом и назвал географические точки, в которых армия России может столкнуться с войсками США и НАТО: это Чёрное море и Украина.