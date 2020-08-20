ВЦИОМ: Лукашенко остаётся любимым зарубежным политиком россиян

https://static.news.ru/photo/9c88a832-e33a-11ea-b285-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Отношение россиян к белорусскому президенту Александру Лукашенко существенным образом не изменилось, его продолжают считать видным хозяйственником советского типа, рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Если в начале 2020 года к Лукашенко положительно относились 52% взрослых респондентов ВЦИОМа, то теперь — 47%, понижение незначительное. Начавшиеся в Белоруссии после переизбрания политика главой республики протесты не сильно повлияли на его рейтинги в России, пишут «Известия».

Значительная часть россиян ценит Лукашенко как видного хозяйственника, очень эффективного, причём хозяйственника советского типа. Олигархов нет в Белоруссии, вся крупная промышленность в госсобственности, и россиянам это нравится. Они считают, что крупная промышленность и должна быть в госсобственности. Частную собственность мы готовы допустить только в мелком и среднем бизнесе, — считает Фёдоров.

Также, по мнению руководителя ВЦИОМа, россиянам не так важно, кто именно является президентом Белоруссии, но важна «геополитическая ориентация» этого человека, им не хотелось бы, чтобы она поменялась «в сторону Запада». О лидере объединённой оппозиции республики Светлане Тихановской Фёдоров отозвался скептически.

Кто такая Тихановская? Жена блогера. Несерьёзно. И если такую фигуру двигают в лидеры, то резонно возникает подозрение, что она просто чья-то марионетка. Чья именно? Ну, конечно, западная, предполагаем мы по умолчанию. Кто же в России поддержит такие перемены? Это же всё равно что стрелять себе в ногу. Поэтому между протестующими и Лукашенко большинство россиян выбирают Лукашенко, — добавил директор ВЦИОМа.

Как писал NEWS.ru ранее, около 22% россиян считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью верить, не доверяют официальным итогам 27%, а около 29% не исключают подтасовок на местах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. За событиями, происходящими в Белоруссии, следит 71% респондентов, о внимательном наблюдении за происходящим заявили 18% россиян.