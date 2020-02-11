https://static.news.ru/photo/e81330c4-4cd6-11ea-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чиновники могут добиться увольнения посмеявшейся над льготами ведущей ВГТРК Александры Новиковой, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных ошибок. Такое мнение высказал политолог Анатолий Вассерман. По его мнению, в реакции журналистки явно не было злого умысла.

Чиновники хотят отвлечь внимание от себя. Поэтому я не думаю, что тут имел место чей-либо злой умысел. К тому же ведущая могла сопоставить эти деньги со своими собственными заработками, — заявил он в интервью ФАН, пояснив, что работники телевидения зарабатывают больше, чем другие граждане.

Публицист выразил надежду, что ведущую всё же не уволят. Он призвал по-другому взглянуть на ситуацию и осуждать, в первую очередь, чиновников, манипулирующих столь маленькими цифрами.

Полагаю, что нужно менять порядок работы тех же чиновников, чтобы они учились получать сведения о жизни рядовых граждан. С ведущей достаточно попросить публичных извинений перед теми рядовыми гражданами, кто сочтёт такое поведение оскорбительным для себя, — заключил Вассерман.

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Скандальное видео прокомментировал журналист Владимир Познер. По его словам, реакция ведущей его не удивила. Такое, как считает Познер, встречается не только в России, однако именно у нас эта новость вызвала такой «ажиотаж», писал NEWS.ru.