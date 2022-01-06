Вассерман предупредил о повторении «казахстанского сценария» в России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что российские правоохранители должны тщательно следить за активностью несистемной оппозиции, чтобы предотвратить возможное начало в РФ протестов и беспорядков по «казахстанскому сценарию». Об этом политик рассказал в эфире радио «Вести ФМ».

Надо отслеживать всю активность различных деструктивных сил, многие из которых напрямую зависят от западных грантов и иных «подачек». И пресекать, жёстко пресекать подобную активность, — заявил парламентарий.

Он пояснил, что только таким образом ни у кого не возникнет «соблазна повторить казахстанские события на территории России».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал события в Казахстане и заявил, что президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину есть над чем задуматься. Он указал, что в России складывается схожая ситуация с ценами, и привёл в пример продовольственную инфляцию, которая достигла 20%.

Он добавил, что такой ситуацией могут воспользоваться «силы, объявившие России гибридную войну». Он призвал тесно сотрудничать со странами СНГ, чтобы противостоять коллективному Западу.