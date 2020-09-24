Вассерман объяснил, почему Путину не дадут Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/727490e6-fe66-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию. По его словам, российский лидер как никто другой достоин её получения, однако премию ему не присудят.

Надеюсь, что Нобелевскую премию ему не дадут. Да, именно так! Поскольку за последние лет 10–15 репутация этой премии испорчена предыдущими награждениями, что называется, до тошноты. Я очень не хотел бы, чтобы Владимир Владимирович стоял в одном ряду с Бараком Хусейновичем, — заявил он в интервью ФАН.

По его словам, Путин как никто другой из мировых лидеров заслуживает получения этой награды, достаточно вспомнить его колоссальные достижения за последние 10 лет в области сохранения мира. Среди заслуг российского президента — освобождение почти всей Сирии от террористов, нивелирование нескольких попыток государственных переворотов в разных странах, предотвращение террористических атак из Киева на Донбасс.

Вассерман напомнил, что в 2013 году «мировую» премию получила организация по запрещению химоружия, однако Путина, который разработал план химического разоружения Сирии, никто тогда премировать не стал.

Так что, думаю, Нобелевский комитет проигнорирует очевидные для всех колоссальные достижения нашего президента и на этот раз, — подытожил публицист, отметив, что «организаторы разнообразных войн и переворотов очень не любят тех, кто им мешает».

Накануне российский писатель Сергей Комков заявил, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. По словам литератора, он направил заявку в Осло 10 сентября.

Традиционно вручение премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира проходит 10 декабря — в день смерти основателя движения Альфреда Нобеля. В этом году в связи с пандемией коронавируса оргкомитет отказался от традиционной церемонии. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Имена лауреатов начнут объявлять 5 октября.