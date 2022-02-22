Вассерман объяснил, как свадьба в круглую дату может принести счастье

Свадьба в красивую дату может принести счастье, потому что люди придают ей особое значение, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман «Парламентской газете». Это не имеет отношения к магии чисел, а является психологической особенностью людей, объяснил он.

Научно обоснованные данные говорят о том, что магии чисел, как и любой другой магии, не существует и в принципе существовать не может. Но люди, сделавшие нечто важное, например заключившие брак в легко запоминаемую дату, скорее всего, сами придают этой дате повышенное значение и, соответственно, будут больше, чем в среднем, заботиться о результате своей деятельности, в данном случае — об устойчивости брака. Магии чисел нет, а психологическое акцентирование внимания существует, — сказал Вассерман.

Он добавил, что есть достаточно примеров, когда историческое событие назначали на особую дату, но его результат не выходил за рамки психологического акцентирования. Только сам человек был по-особому настроен.

Ранее NEWS.ru опубликовал видеоматериал о том, сколько москвичей решили выбрать для свадьбы февраль 2022 года. Главными датами стали 02.02.2022 и 22.02.2022.

В свою очередь начальник новосибирского управления по делам ЗАГС Наталья Шустова заявила, что молодожёны больше не могут без веской причины подать заявки на проведение свадьбы в «зеркальную» дату, Она отметила, что в регионе на эту дату подали 167 заявлений.