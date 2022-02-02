ЗАГСы Новосибирска перестали принимать заявки на свадьбу в зеркальную дату

Молодожёны Новосибирска больше не могут без веской причины подать заявки на проведение свадьбы в «зеркальную» дату — 22.02.2022. Начальник регионального управления по делам ЗАГС Наталья Шустова заявила, что в регионе на проведение свадьбы в эту дату было подано 167 заявлений, пишет Сиб.фм.

Подать заявление на 22.02.2022 при отсутствии уважительных причин или особых обстоятельств, подтверждённых документально, невозможно, — отметила Шустова.

Она отметила, что прекращение приёма заявлений на эту дату связано не с ажиотажем из-за «зеркальности», а с тем, что ЗАГС принимает заявления не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня регистрации брака. При этом на другую дату, например, 25 февраля, запланировано 162 регистрации брака. Поэтому у сибиряков «зеркальная» дата не пользовалась слишком большой популярностью, подытожила Шустова.

Ранее на «Авито» появились объявления о продаже записи в ЗАГС на 22.02.2022. Цены варьируются от 0,5 до 1 млн рублей. В ЗАГСе заявили, что дату регистрации брака нельзя забронировать для других. А в сервисе объявлений решили впредь отклонять такие сообщения как вводящие в заблуждение.