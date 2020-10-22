Василиса Володина: общим прогнозам можно верить, но есть исключения

Конфликты из-за Марса в Овне, а поломки из-за ретроградного Меркурия. Астрологи находят ответы на многие вопросы и дают советы, как идти по жизни дальше.

Но так ли правдив прогноз? Верит ли астролог в божий промысел? Что сулят звёзды всем знакам зодиака? Марс в Овне, а Меркурий в Скорпионе: чем это грозит человечеству? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответила астролог Василиса Володина.

Сбываются ли общие прогнозы?

— Астрология всегда была популярна. Гороскопы в газетах, на ТВ. Люди верят, думают, обсуждают. Но вы, астрологи, в один голос говорите: не верьте! И объясняете это натальной картой — такой же индивидуальной у человека, как отпечатки пальцев. Так верить или лет?

— Действительно, чтобы можно было говорить про качественный прогноз именно событий, нужны точные данные человека. Та самая натальная карта, построенная по дате, месту и времени рождения. Иногда можно обойтись без времени рождения. Тем не менее газеты и журналы пестрят общими прогнозами. То есть они разделяют всё человечество на 12 групп, не индивидуально. Можно ли им верить? Можно, но вот каким образом.

У каждого из нас своя жизнь. И в тоже время погода сейчас в Москве общая, одна для всех — дождь. Астролог говорит про общие тенденции. В рамках общего прогноза невозможно говорить, как та или иная тенденция на вас скажется. Кто-то сегодня промокнет под дождём, а кто-то зонтик захватил, а кто-то вообще сидит на изоляции и из дома не выйдет. Вот так же и с общими прогнозами. Прогнозы по знакам Зодиака имеют смысл, если мы не прогнозируем ваши личные события по ним, а только смотрим «общую погоду».

— Значит, в натальную карту можно не смотреть?

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— Разумеется, в общих прогнозах астролог рассматривает только положение Солнца в знаках, а это символическая реальность. Солнце описывает дух человека в гороскопе и некоторые основные паттерны. Поэтому, когда речь идёт о знаках Зодиака, такой прогноз может затрагивать общие психологические характеристики и большие смысловые блоки. Например, «Близнецы сегодня будут склонны к опрометчивым решениям и будут больше обычного тратить деньги». Вот такого рода прогноз возможен. А прогноз «Близнецы потеряют все деньги, но встретят свою любовь» невозможен только по солнечному знаку Зодиака, так как он говорит о событиях.

А по натальной карте, по личному гороскопу, можно прогнозировать всё. Многие, читая общий прогноз и считая его туманным, клеймят астрологов: «Ой-ой, очень обще написали, очень обтекаемо». Конечно! Потому что дать чёткий прогноз развития событий можно лишь лично, для конкретного человека.

Коронавирус: когда конец?

— Главное слово этого года, безусловно, — «коронавирус». Отступит ли он в ближайшее время, что говорят звёзды?

— Не отступит, конечно. Эпидемия пришла надолго, это было понятно и девять месяцев назад. И к сожалению, старые труды астрологов, в частности, Уильяма Лилли, который писал о связи затмений с разными типами эпидемий, говорят, что последствия этой эпидемии могут длиться до 3,5 года. Тут важно понимать, что не сама эпидемия будет длиться 3,5 года, а её последствия. И хочется верить, что это не экономический коллапс, а например, последствия эпидемии в виде приверженности к соблюдению гигиенических норм. Но, увы, есть все основания думать, что последствия эпидемии будут жёстче, чем общая привычка часто мыть руки.

— В прогнозах важны планеты. Сейчас Марс в Овне. Причём в этом году это уникальное явление: воинственная планета в огненном знаке почти на полгода, что бывает редко. Чем это грозит человечеству?

— Марс действительно в этом году надолго задержался в своём собственном огненном знаке именно за счёт того, что он часть времени с начала сентября по середину ноября идёт ретроградно. Сейчас вот этот огненный горячий жаркий Марс в огненном горячем знаке Овна задаёт ситуацию, когда страсти кипят. В мире усилилась военная активность, пожары, взрывы, перевороты... Уже и часть Соединенных Штатов горела, когда Марс стал поворачивать, а ещё до этого половину Бейрута взрывом снесло. Не нужно думать, что «это Марс виноват» — это неверная формулировка. Планеты не вызывают события, они лишь удобное средство описывать реальность — помогают нам понимать, что происходит и почему.

— Будут ли новые военные конфликты?

— Да, человечество на ближайшие несколько месяцев столкнётся с тем, что конфликты будут решаться тяжело, а конфликтов этих будет больше. Это и личные конфликты, и военные. Люди сейчас заинтересованы выяснять отношения силой и давлением друг на друга. В период ретроградного движения Марса у людей также повышается уровень аутоагрессии, часты самоубийства, ситуации, когда человек каким-то другим образом вредит сам себе.

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Марс в Овне — это перегретая агрессия. Очень агрессивная агрессия, можно так сказать. А ретроградный Марс в Овне — это очень-очень сильная агрессия, которая пошла не туда.

С 14 ноября Марс поворачивает обратно, уже осталось немножко потерпеть и потому будем надеяться на лучшее. Ну и совсем уже мы будем избавлены, сможем вздохнуть немного от последствий ближе к февралю.

Любовные советы для всех знаков Зодиака

— Конечно, людей интересует Венера и дела любовные. Кому из одиноких знаков зодиака повезёт этой осенью обрести вторую половину?

— Нельзя говорить в целом для всего населения о том, кто выйдет замуж или женится, но мы можем говорить про то, как меняется сфера партнёрства всех знаков Зодиака. Люди живут ощущением, что всем одинаково повезёт. И это никогда не случается.

Например, к концу года поменяется ситуация в личной жизни у Львов. Появятся новые возможности встретить партнёра или посмотреть по-другому на уже существующего, сделать более постоянными старые отношения.

У Раков уменьшится «трясучка» и станет больше определённости в личной жизни, но одновременно возрастёт неразбериха, связанная с финансами любимого человека. И они будут основной проблемой.

Овну я советую присмотреться сейчас к друзьям — весьма вероятно ближе к концу года, тот, кого вы считали другом, внезапно окажется вашим возлюбленным.

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Тельцам советую искать на работе среди коллег. Это будет правильным решением сейчас. Похожая рекомендация знаку Девы — искать новую любовь среди тех людей, с кем они связаны постоянно день за днём.

Стрельцы и Близнецы — это ось знаков, где будут происходить затмения в конце года. У них будет много серьёзных изменений во всех сферах жизни. И прежде всего, в том, что касается личных отношений. Они могут лицом к лицу столкнуться со странными событиями или неадекватностью партнёра. Но и одновременно с новыми шансами. Присматривайтесь!

У Весов несколько меньше, чем у других знаков, шансов нормализовать личную жизнь в ближайшее время. Но может быть будет полезен совет внимательнее посмотреть на тех, кого они раньше всерьёз не рассматривали. А Скорпиону рекомендую обратить внимание на тех, кто физически живёт рядом — соседи из вашего же подъезда или знакомые ваших родителей могут проложить дорогу к вашей личной жизни. Давайте не забывать, что иногда родители служат очень важным источником знакомств для человека.

Я не думаю, что у Козерога хватит времени и сил всерьёз заниматься личной жизнью в ноябре-декабря. Точно так же, как и у Водолея.

Рыбам, если стоит задача привлечь нового партнёра, нужно всерьёз проанализировать самого себя, подвести какой-то внутренний итог прошлым отношениям.

Ретроградный Меркурий: остерегайтесь покупок

— Мы вступили в период и ретроградного Меркурия — символа коммуникации и бумаги (денег). Значит, в ближайшее время нужно следить за словами и быть аккуратнее с тратами?

— На самом деле ретроградный Меркурий — это не про аккуратность в словах, это про необходимость трижды подумать прежде, чем ты что-то сделаешь. Осторожнее принимайте решения: они имеют все шансы быть неэффективными. Я рекомендую совершать как можно меньше покупок в это время и всерьёз думать, от чего можно отказаться. Ну а если всё-таки что-то приобретаете, следите, во-первых, за тем, чтобы это что-то было без технических неисправностей, это частая проблема покупок во время ретро-Меркурия. Сохраняйте чек, не срезайте бирки и не уничтожайте красивую упаковку, пока не убедитесь, что точно оставляете вещь у себя. Часто во время ретро-Меркурия следующий шаг — это попытка вернуть купленный товар обратно. Спокойнее обходите стороной распродажи товаров.

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Но во время ретро-Меркурия есть смысл присмотреться к тем товарам и услугам, которые помогают человеку разобраться с собой: консультация у психолога, грамотная книга, попытки учиться астрологии, например, любое действие, которое помогает разобраться с собственной вытесненной болью будет уместно. Ретроградный Меркурий в Скорпионе это важное психотерапевтическое время.

Астрология, религия и наука: есть ли связь?

— Во многом религия не приветствует, а Ислам, например, запрещает заглядывать в будущее, ведь оно в руках бога. Религия и астрология — это антиподы? Или можно быть верующим и уповать на бога и одновременно заглядывать в будущее через гороскоп?

— Астрология и религия никогда не были антиподами. Дело в том, что сейчас большая часть людей воспринимает астролога, как человека, который прогнозирует что-то, вторгаясь в судьбу. Интересно, насколько метеоролог, который прогнозирует тот же дождь за окном, вторгается в вашу судьбу? Определённым образом да. Таким образом, можно и медицину объявить вне веры и вне религии, она же вторгается в божий замысел.

Считайте, что астролог — это человек, который вплетён в божий замысел. И прогнозы астрологические в него вплетены, как медицина и метеорология. И поверьте, неверующих астрологов не бывает. Только верующий человек, видя законы астрологии, понимает, что это всё не могло само по себе так красиво закрутиться. У этого был перводвигатель.

— Хотя астрология и имеет греческий корень «логос» — учение, наука — всё же наукой её не считают. Однако же в астрологии много логики и закономерностей, это вообще система, что вполне попадает под научность. Стоит ли рассматривать астрологию с научной точки зрения?

— Кто-то не считает. А я считаю. Потому что науку от ненауки отличает возможность поставить определенным образом эксперимент с повторяющимся результатом. К сожалению, в астрологии это не полностью возможно, так как небесный рисунок никогда не повторяется на 100%. Поэтому, с точки зрения формального определения, астрология не может быть наукой.

Но астрологический прогноз проверяем. Его суть — вычленение закономерностей, которые определённым образом развиваются. И те люди, которые читают мои прогнозы — даже общие — знают, что они великолепно работают и не раз на себе их проверяли. Моя особая сфера интересов в профессии — объединение матстатистики и астрологии, и мои изыскания дают очень хорошие результаты — я регулярно делюсь ими с подписчиками в соцсетях.

Астрология — это и наука, и искусство, и ещё можно сказать ремесло в хорошем смысле слова. Если крепко держать знания в руках, то есть уметь их применить, они прекрасно работают. Дают шансы, возможности, улучшают жизнь.